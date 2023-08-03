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Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 17:10
Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе, состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов обратил внимание на то, что Армения, вопреки своим обязательствам, полностью не выводит вооруженные силы Армении с территорий Азербайджана, продолжает предъявлять претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, что не служит миру и стабильности в регионе.

При этом было подчеркнута беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, а погранично-пропускной пункт "Лачын" является “нелегитимным”. Также еще раз было подчеркнуто, что предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахе остается в силе.
Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses Azerbaijan-Armenia peace process and regional situation with US official
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini və bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

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