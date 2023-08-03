Джейхун Байрамов принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе, состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов обратил внимание на то, что Армения, вопреки своим обязательствам, полностью не выводит вооруженные силы Армении с территорий Азербайджана, продолжает предъявлять претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, что не служит миру и стабильности в регионе.

При этом было подчеркнута беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, а погранично-пропускной пункт "Лачын" является “нелегитимным”. Также еще раз было подчеркнуто, что предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахе остается в силе.

Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.