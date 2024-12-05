Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Словении перспективы сотрудничества в различных направлениях

19:45

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях СМИД ОБСЕ в Валлетте провел встречу с коллегой из Словении Таней Файон.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Стороны отметили значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и энергетики, подчеркнули важность продолжения политического диалога для укрепления связей и реализации имеющихся возможностей.

Байрамов также проинформировал коллегу из Словении о текущей ситуации и реалиях на Южном Кавказе в постконфликтный период.