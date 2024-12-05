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Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Словении перспективы сотрудничества в различных направлениях

Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Словении перспективы сотрудничества в различных направлениях 19:45
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:59
Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Словении перспективы сотрудничества в различных направлениях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях СМИД ОБСЕ в Валлетте провел встречу с коллегой из Словении Таней Файон.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Стороны отметили значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и энергетики, подчеркнули важность продолжения политического диалога для укрепления связей и реализации имеющихся возможностей.

Байрамов также проинформировал коллегу из Словении о текущей ситуации и реалиях на Южном Кавказе в постконфликтный период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov sloveniyalı həmkarı ilə müxtəlif sahələrdə mövcud əməkdaşlıq potensialını müzakirə edib

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