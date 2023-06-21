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Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Албании перспективы развития двусторонних отношений

Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Албании перспективы развития двусторонних отношений Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Албании Олтой Джачкой перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 16:02
Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Албании перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Албании Олтой Джачкой перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

"Рад встретиться с уважаемой коллегой и другом, министром иностранных дел Албании Олтой Джачкой в кулуарах конференции по восстановлению Украины. У нас была возможность обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией и подробно остановиться на перспективах его развития", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Albania mull prospects for development of bilateral relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı albaniyalı həmkarı ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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