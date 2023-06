Глава МИД Азербайджана обсудил с коллегой из Албании перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Албании Олтой Джачкой перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

"Рад встретиться с уважаемой коллегой и другом, министром иностранных дел Албании Олтой Джачкой в кулуарах конференции по восстановлению Украины. У нас была возможность обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией и подробно остановиться на перспективах его развития", - отмечается в публикации.