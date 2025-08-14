Джейхун Байрамов обсудил с казахстанским коллегой встречу в Вашингтоне

О нас

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 12:51
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в ходе телефонного разговора вашингтонскую встречу лидеров Азербайджана, США и Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД Казахстана поздравил Байрамова с достигнутыми договоренностями между Азербайджаном и США во время визита президента Азербайджана в Соединенные Штаты, а также в связи с успехами в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Было подчеркнуто, что подписанные документы имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Министры выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что контакты и визиты на высоком уровне между двумя странами способствуют развитию сотрудничества.

Кроме того, была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан, обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses Washington meeting with Kazakh counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə Vaşinqton görüşünü müzakirə edib

Последние новости

