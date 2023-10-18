Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне министров встретился с министром иностранных дел Ирана Гусейном Амир-Абдуллахияном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров в Джидде встретился с главой МИД Ирана Хусейном Амир-Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между двумя странами, вопросы многостороннего регионального сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов подробно рассказал о ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о деятельности, развернутой после антитеррористических мероприятий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.