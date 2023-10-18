О нас

Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне министров встретился с министром иностранных дел Ирана Гусейном Амир-Абдуллахияном.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 19:00
Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия во внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров в Джидде встретился с главой МИД Ирана Хусейном Амир-Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между двумя странами, вопросы многостороннего регионального сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов подробно рассказал о ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах повестки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также о деятельности, развернутой после антитеррористических мероприятий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə bölgədəki mövcud vəziyyətdən danışıb

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
13 октября 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi