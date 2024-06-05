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Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата

Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества, а также постконфликтную ситуацию в регионе с заместителем государственного секретаря МИД Польши Мареком Правдой.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 17:46
Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества, а также постконфликтную ситуацию в регионе с заместителем государственного секретаря МИД Польши Мареком Правдой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов проинформировал польскую сторону о проделанной работе и планах в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и отметил, что существуют дополнительные возможности сотрудничества с польской стороной в сфере борьбы с изменением климата в рамках COP29.

Затем были проведены консультации по стратегическому партнерству Азербайджан-Польша с участием делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым и заместителем госсекретаря МИД Польши.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках региональных и международных организаций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Poland join forces to combat climate change
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov və Polşa XİN-in dövlət katibi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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