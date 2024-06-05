Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества, а также постконфликтную ситуацию в регионе с заместителем государственного секретаря МИД Польши Мареком Правдой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества, а также постконфликтную ситуацию в регионе с заместителем государственного секретаря МИД Польши Мареком Правдой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов проинформировал польскую сторону о проделанной работе и планах в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и отметил, что существуют дополнительные возможности сотрудничества с польской стороной в сфере борьбы с изменением климата в рамках COP29.

Затем были проведены консультации по стратегическому партнерству Азербайджан-Польша с участием делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым и заместителем госсекретаря МИД Польши.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках региональных и международных организаций.