Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и встречу в Брюсселе по этому вопросу.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.