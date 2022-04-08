О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании встречу в Брюсселе

Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании встречу в Брюсселе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.
Внешняя политика
8 апреля 2022 г. 20:52
Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и встречу в Брюсселе по этому вопросу.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses Brussels meeting with British Minister of State
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə Brüssel görüşünü müzakirə edib

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Египта в Азербайджане
ФотоДжейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Египта в Азербайджане
8 апреля 2022 г. 19:57
В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Израилем
ФотоВ Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Израилем
8 апреля 2022 г. 19:31
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
8 апреля 2022 г. 19:11
Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном уважении
Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном уважении
8 апреля 2022 г. 17:13
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06
Британия передала Азербайджану прибор для обнаружения наркотиков
Британия передала Азербайджану прибор для обнаружения наркотиков
8 апреля 2022 г. 15:58
Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном
Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном
8 апреля 2022 г. 14:41
В Лондоне отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Великобританией
ФотоВ Лондоне отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Великобританией
8 апреля 2022 г. 08:35
Юбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку
ФотоЮбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку
7 апреля 2022 г. 23:02
ОБСЕ приветствовала встречу лидеров Азербайджана и Армении
ОБСЕ приветствовала встречу лидеров Азербайджана и Армении
7 апреля 2022 г. 22:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi