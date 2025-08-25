О нас

Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 16:54
Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры в Баку с госминистром Соединенного Королевства по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, а также в области транспортных коммуникаций, климатических изменений, экологии, гуманитарных связей и образования. Особое внимание было уделено региональным и международным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, отметили в МИД.

Министр Байрамов подробно проинформировал британскую сторону о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о ходе процесса нормализации отношений и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии назвал парафирование мирного соглашения между двумя странами в рамках исторической встречи в Вашингтоне 8 августа, а также совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур одними из наиболее значимых достижений в рамках мирного процесса.

Участники встречи отметили, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере энергетической безопасности, выступая инициатором и ключевым исполнителем масштабных проектов. Была подчеркнута важность продолжения положительной динамики сотрудничества в области традиционных энергоносителей с переходом к развитию альтернативных источников энергии. В этом контексте особо отмечено установление сотрудничества между компаниями SOCAR и BP в сфере возобновляемой энергетики.

С удовлетворением было отмечено активное участие и вклад Великобритании в работу глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в Баку в ноябре прошлого года.

В рамках обсуждения образовательного сотрудничества стороны подчеркнули значимость совместных инициатив, установления новых партнерских отношений между высшими учебными заведениями, а также важность государственных программ и необходимость продолжения работы в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses South Caucasus peace process with UK Minister of State

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi