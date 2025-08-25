Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры в Баку с госминистром Соединенного Королевства по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, а также в области транспортных коммуникаций, климатических изменений, экологии, гуманитарных связей и образования. Особое внимание было уделено региональным и международным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, отметили в МИД.

Министр Байрамов подробно проинформировал британскую сторону о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о ходе процесса нормализации отношений и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии назвал парафирование мирного соглашения между двумя странами в рамках исторической встречи в Вашингтоне 8 августа, а также совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур одними из наиболее значимых достижений в рамках мирного процесса.

Участники встречи отметили, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере энергетической безопасности, выступая инициатором и ключевым исполнителем масштабных проектов. Была подчеркнута важность продолжения положительной динамики сотрудничества в области традиционных энергоносителей с переходом к развитию альтернативных источников энергии. В этом контексте особо отмечено установление сотрудничества между компаниями SOCAR и BP в сфере возобновляемой энергетики.

С удовлетворением было отмечено активное участие и вклад Великобритании в работу глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в Баку в ноябре прошлого года.

В рамках обсуждения образовательного сотрудничества стороны подчеркнули значимость совместных инициатив, установления новых партнерских отношений между высшими учебными заведениями, а также важность государственных программ и необходимость продолжения работы в этом направлении.