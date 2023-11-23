Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто, прибывшим в Азербайджан для участия в саммите СПЕКА-2023 (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто, прибывшим в Азербайджан для участия в саммите СПЕКА-2023 (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также текущая региональная ситуация.

Стороны с удовлетворением отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в политической, экономической, транспортной, торговой, сфере энергетической безопасности, образования, гуманитарной и других сферах.

Байрамов проинформировал венгерскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, последних шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, и перспективах мирного процесса. В то же время приветствовалось участие венгерских компаний в восстановительных работах по реконструкции, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в дальнейшем развитии отношений стратегического характера между двумя странами, в частности, в использовании имеющегося потенциала.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.