Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Швеции последние провокации Армении на границе

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Азербайджана.

"Я рад встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Проинформировал ее об эскалации, инициированной Арменией, и подтвердил приверженность Азербайджана мирному пути. Мы также обсудили возможности расширения азербайджано-шведского сотрудничества", - отметил Дж.Байрамов.