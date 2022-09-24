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Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Швеции последние провокации Армении на границе

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Швеции последние провокации Армении на границе В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 07:06
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Швеции последние провокации Армении на границе

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Азербайджана.

"Я рад встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Проинформировал ее об эскалации, инициированной Арменией, и подтвердил приверженность Азербайджана мирному пути. Мы также обсудили возможности расширения азербайджано-шведского сотрудничества", - отметил Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İsveçin XİN başçısı ilə Ermənistanın sərhəddə son təxribatlarını müzakirə edib

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