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Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональные вопросы 17 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 20:04
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональные вопросы

17 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего стратегического сотрудничества, а также региональные связи.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

В рамках обсуждения были затронуты приоритетные направления председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024-2026 годы.

Обе стороны выразили удовлетворение тем, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на стратегическом партнерстве, дружбе и многоплановом сотрудничестве.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM discusses regional issues with his Kazakhstani counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

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