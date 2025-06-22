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Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бангладеш укрепление сотрудничества

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бангладеш укрепление сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником по внешним связям Бангладеш Мд Таухидом Хоссаином в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
Внешняя политика
22 июня 2025 г. 15:50
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бангладеш укрепление сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником по внешним связям Бангладеш Мд Таухидом Хоссаином в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Report, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана написал об этом на своей странице в соцсети Х.

"Мы обсудили укрепление азербайджано-бангладешского сотрудничества в сфере торговли, гуманитарных инициатив и обменялись мнениями по поводу вызовов региональной безопасности", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov mulls strengthening cooperation with Bangladeshi FM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov banqladeşli həmkarı ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

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