Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Бангладеш укрепление сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником по внешним связям Бангладеш Мд Таухидом Хоссаином в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником по внешним связям Бангладеш Мд Таухидом Хоссаином в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Report, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана написал об этом на своей странице в соцсети Х.

"Мы обсудили укрепление азербайджано-бангладешского сотрудничества в сфере торговли, гуманитарных инициатив и обменялись мнениями по поводу вызовов региональной безопасности", - подчеркнул министр.