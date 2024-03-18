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Джейхун Байрамов обсудил с генсеком НАТО мирную повестку между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов обсудил с генсеком НАТО мирную повестку между Баку и Ереваном Глава МИД Джейхун Байрамов провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, находившимся с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 14:44
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком НАТО мирную повестку между Баку и Ереваном

Глава МИД Джейхун Байрамов провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, находившимся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО, а также ситуацию в регионе в постконфликтный период.

Байрамов подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, в частности в рамках программы "Партнерство во имя мира", которой в этом году исполняется 30 лет.

Глава азербайджанской дипломатии подробно рассказал о масштабных восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, минной угрозе и процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр подчеркнул важность поддержки международного сообщества в устранении минной проблемы, которая угрожает безопасности граждан и препятствует восстановительным работам в регионе. Байрамов довел до сведения собеседника, что в регионе сложились исторические условия для продвижения азербайджано-армянской мирной повестки, и подчеркнул, что Баку прилагает всевозможные усилия для максимального использования возможностей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov NATO-nun Baş katibi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi barədə müzakirələr aparıb

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