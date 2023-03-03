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Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором МАГАТЭ деятельность Мецаморской АЭС

Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором МАГАТЭ деятельность Мецаморской АЭС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси подчеркнул важность соблюдения установленных Агентством стандартов безопасности, в частности, пр
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 13:27
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором МАГАТЭ деятельность Мецаморской АЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси подчеркнул важность соблюдения установленных Агентством стандартов безопасности, в частности, при эксплуатации Мецаморской АЭС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Р.Гросси отметил, что Азербайджан является важным партнером для МАГАТЭ, существуют перспективы углубления сотрудничества с Азербайджаном в области ядерной безопасности и других сферах, на которых специализируется агентство.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Qrossi: "AEBA və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq dərinləşdirilə bilər"

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