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Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества

Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 17:20
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также текущую ситуацию в регионе.

Дж.Байрамов выразил уверенность в том, что открытие в Азербайджане регионального офиса ИСЕСКО будет способствовать дальнейшему углублению связей. Министр также выразил удовлетворение избранием города Шуша "Культурной столицей исламского мира" в 2024 году.

Гендиректор ИСЕСКО в свою очередь отметил заинтересованность организации в расширении сотрудничества с Азербайджаном, и важность усилий для укрепления связей в будущем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ICESCO-nun baş direktoru ilə görüşüb, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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