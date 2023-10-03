Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ИСЕСКО вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также текущую ситуацию в регионе.

Дж.Байрамов выразил уверенность в том, что открытие в Азербайджане регионального офиса ИСЕСКО будет способствовать дальнейшему углублению связей. Министр также выразил удовлетворение избранием города Шуша "Культурной столицей исламского мира" в 2024 году.

Гендиректор ИСЕСКО в свою очередь отметил заинтересованность организации в расширении сотрудничества с Азербайджаном, и важность усилий для укрепления связей в будущем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.