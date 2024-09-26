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Джейхун Байрамов обсудил с Фолькером Тюрком текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период

Джейхун Байрамов обсудил с Фолькером Тюрком текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Верховным комиссаром организации по правам человека Фолькером Тюрком.
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 06:52
Джейхун Байрамов обсудил с Фолькером Тюрком текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Верховным комиссаром организации по правам человека Фолькером Тюрком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и учреждениями ООН в ряде областей, в том числе в сфере защиты прав человека, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за эффективную систему ООН, в том числе приверженность страны принципам Устава ООН, многосторонности и широкого сотрудничества с органами всемирной организации.

С удовлетворением было отмечено наличие сотрудничества между Азербайджаном и ООН в различных областях, в том числе в сфере защиты прав человека.

Была констатирована важность соответствующей деятельности Управления Верховного комиссара по правам человека в деле защиты прав человека, а также мер по наращиванию потенциала государств в этой области.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, полностью привержен защите фундаментальных принципов прав человека, регулярно вносит вклад в укрепление международной системы прав человека, продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога и постоянно добивается значительного прогресса в этой области.

Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых нашей страной для восстановления фундаментальных прав наших граждан после полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, о мерах по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было напомнено, что наша страна в этом году будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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