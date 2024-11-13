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Джейхун Байрамов обсудил с Филимоном Янгом сотрудничество Азербайджана и ООН

Джейхун Байрамов обсудил с Филимоном Янгом сотрудничество Азербайджана и ООН Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об измен
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 21:41
Джейхун Байрамов обсудил с Филимоном Янгом сотрудничество Азербайджана и ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и ООН, а также вопросы, связанные с председательством нашей страны в COP29.

Было отмечено, что последствия изменения климата для нашего региона и мира также внимательно отслеживаются нашей страной, в связи с чем азербайджанская сторона применяет подход перехода на зеленую энергию на национальном уровне, а также продвигает многосторонность в борьбе с существующими вызовами на региональном и глобальном уровнях.

Были обсуждены реализуемые Азербайджаном различные региональные и международные проекты и инициативы, а также отмечено, что сегодня в рамках COP29 было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии".

Рассказывая подробно о председательстве Азербайджана на COP29 и процессе переговоров, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате активной деятельности Баку по продвижению темы климатического финансирования были достигнуты важные успехи в переходе к новой финансовой структуре с участием международных финансовых организаций.

Президент Филемон Янг поздравил Азербайджан с председательством на COP29 и поблагодарил за высокий уровень организации сессии. Было отмечено, что ООН придает особое значение борьбе с изменением климата и всегда готова поддерживать усилия в этой области.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Filemon Yanq ilə Azərbaycan-BMT əməkdaşlığını müzakirə edib

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