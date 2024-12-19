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Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом планы по гуманитарной помощи Сирии

Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом планы по гуманитарной помощи Сирии 18:24
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 18:35
Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом планы по гуманитарной помощи Сирии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Как передает Report со ссылкой на МИД, Х.Фидан поздравил Азербайджан с избранием в члены Исламской восьмерки.

На встрече обсуждались вопросы, вытекающие из братских и стратегических союзнических отношений между двумя странами, текущая ситуация в Сирии и перспективные сферы двустороннего сотрудничества, а также планы по оказанию гуманитарной помощи Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Fidanla Suriyada humanitar yardım planlarını müzakirə edib

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