Джейхун Байрамов обсудил с Джозепом Борелем текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозепом Борелем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Джозепом Борелем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр довел до сведения противоположной стороны позицию Азербайджана о последней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Была подчеркнута важность предотвращения этих провокаций Армении.

Глава азербайджанского МИД представил подробную информацию о том, что Армения продолжила незаконное использование Лачынской дороги в военных и других целях в течение почти двух с половиной лет, при этом утверждения, которые она распространяет о "гуманитарной ситуации в регионе" в настоящее время без каких-либо оснований, являются политическими манипуляциями. Было доведено до сведения, что несмотря на достигнутое соглашение об одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, нарушение этих соглашений и препятствия, учиняемые против перевозок, еще раз доказывают это.

Было подчеркнуто, что основным источником угрозы в регионе являются армянские вооруженные силы, которые до сих пор не выведены с территорий Азербайджана и напрямую поддерживаются Арменией.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.