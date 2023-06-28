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Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Внешняя политика
28 июня 2023 г. 20:04
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам региональной безопасности.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал Салливана о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и заявил, что невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям. Несмотря на нынешние трудности и вызовы, было отмечено, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП "Лачын" Азербайджана является показателем неспособности Армении переварить реинтеграционные усилия, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через указанный ППП.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США заинтересованы в поддержке деятельности, направленной на подписание мирного договора между двумя странами, и что усилия в этом направлении будут продолжены.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ceyk Sallivanla Azərbaycan - Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

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