Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам региональной безопасности.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал Салливана о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и заявил, что невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям. Несмотря на нынешние трудности и вызовы, было отмечено, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП "Лачын" Азербайджана является показателем неспособности Армении переварить реинтеграционные усилия, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через указанный ППП.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США заинтересованы в поддержке деятельности, направленной на подписание мирного договора между двумя странами, и что усилия в этом направлении будут продолжены.