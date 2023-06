В рамках своего визита в Великобританию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром по делам Европы и Северной Америки королевства Стефеном Доути.

Как сообщает Report, об этом отмечается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы азербайджано-британского сотрудничества и ситуацию с региональной безопасностью.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Великобритании.