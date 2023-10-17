Джейхун Байрамов обсудил с британским коллегой текущую ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии Великобритании Джеймсом Клеверли процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии Великобритании Джеймсом Клеверли процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщили Report в МИД, в ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы сотрудничества между странами, ситуацию в регионе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что по итогам проведенных Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе был положен конец присутствию незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, которые являлись угрозой миру и стабильности.

Министр рассказал, что разоружение незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе устранило препятствия на пути процесса реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество. Он напомнил, что правительство Азербайджана поддерживает диалог с представителями армянских жителей Карабаха.

Дж.Байрамов также подчеркнул, что всевозможные шаги, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подрывают историческую возможность обеспечить мир в регионе. По его словам, сегодня конструктивный подход мировой общественности важен как никогда.

Клеверли в свою очередь подчеркнул важность продолжительности усилий по достижению мира и доверия в регионе. Британский министр также назвал важным продолжение переговоров между Баку и Ереваном по мирной повестке.

Далее в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.