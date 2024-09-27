Джейхун Байрамов обсудил с боснийским коллегой вопросы постконфликтного восстановления

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем обсудил вопросы постконфликтного восстановления в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем обсудил вопросы постконфликтного восстановления в регионе.

Как передает Report , об этом пресс-служба азербайджанского дипведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили "развивающиеся отношения между двумя странами" и рассмотрели направления, где в краткосрочной перспективе можно достичь ощутимых результатов, что будет способствовать постоянному продвижению приоритетных секторов.

Главы МИД двух стран также обсудили вопросы постконфликтного восстановления в регионе и мирные усилия.