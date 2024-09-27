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Джейхун Байрамов обсудил с боснийским коллегой вопросы постконфликтного восстановления

Джейхун Байрамов обсудил с боснийским коллегой вопросы постконфликтного восстановления Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем обсудил вопросы постконфликтного восстановления в регионе.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 23:00
Джейхун Байрамов обсудил с боснийским коллегой вопросы постконфликтного восстановления

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем обсудил вопросы постконфликтного восстановления в регионе.

Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского дипведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили "развивающиеся отношения между двумя странами" и рассмотрели направления, где в краткосрочной перспективе можно достичь ощутимых результатов, что будет способствовать постоянному продвижению приоритетных секторов.

Главы МИД двух стран также обсудили вопросы постконфликтного восстановления в регионе и мирные усилия.

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