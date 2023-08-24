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Джейхун Байрамов обсудил с бельгийской коллегой стратегическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

Джейхун Байрамов обсудил с бельгийской коллегой стратегическое сотрудничество Азербайджана и ЕС "Мы обсудили стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в ряде сфер. Мы обменялись мнениями о возросшей роли Азербайджана в энергетической безопасности стран-членов ЕС, о проектах, реализуемых в этой области".
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 18:22
Джейхун Байрамов обсудил с бельгийской коллегой стратегическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

"Мы обсудили стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в ряде сфер. Мы обменялись мнениями о возросшей роли Азербайджана в энергетической безопасности стран-членов ЕС, о проектах, реализуемых в этой области".

Как сообщает Report, об этом 24 августа заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

"Отмечена растущая роль Южного Кавказа и Азербайджана в транспортно-коммуникационных связях с Европейским континентом, Центральной Азией и крупными странами Востока", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov belçikalı həmkarı ilə Azərbaycan və Aİ strateji əməkdaşlığını müzakirə edib

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