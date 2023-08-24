Джейхун Байрамов обсудил с бельгийской коллегой стратегическое сотрудничество Азербайджана и ЕС

"Мы обсудили стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в ряде сфер. Мы обменялись мнениями о возросшей роли Азербайджана в энергетической безопасности стран-членов ЕС, о проектах, реализуемых в этой области".

"Мы обсудили стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в ряде сфер. Мы обменялись мнениями о возросшей роли Азербайджана в энергетической безопасности стран-членов ЕС, о проектах, реализуемых в этой области".

Как сообщает Report, об этом 24 августа заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

"Отмечена растущая роль Южного Кавказа и Азербайджана в транспортно-коммуникационных связях с Европейским континентом, Центральной Азией и крупными странами Востока", - подчеркнул министр.