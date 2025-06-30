Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Узбекистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов в ходе встречи в Баку обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и замминистра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов в ходе встречи в Баку обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).

Стороны провели обмен мнениями о планах и совместных проектах, вытекающих из азербайджано-узбекского союзничества, обсудили подготовку к планируемым визитам на высшем уровне, а также повестку многостороннего сотрудничества, вопросы подготовки к 17-му Саммиту Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане.

Была подчеркнута важность существующих контактов высокого уровня между лидерами двух стран, Межправительственной комиссии, механизма политических консультаций в развитии союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, основанного на братстве и дружбе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.



