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Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
Внешняя политика
15 января 2024 г. 23:17
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, в ходе разговора были обсуждены реализация меморандума о взаимопонимании и других достигнутых соглашений о стратегическом партнерстве, подписанного в рамках официального визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в нашу страну, а также региональные и международные вопросы.

Кроме того, в рамках процесса подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с президентством ОАЭ COP28.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены направления сотрудничества на других международных платформах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BƏƏ-nin xarici işlər naziri ilə regional məsələləri müzakirə edib

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