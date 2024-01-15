Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел ОАЭ

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, в ходе разговора были обсуждены реализация меморандума о взаимопонимании и других достигнутых соглашений о стратегическом партнерстве, подписанного в рамках официального визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в нашу страну, а также региональные и международные вопросы.

Кроме того, в рамках процесса подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с президентством ОАЭ COP28.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены направления сотрудничества на других международных платформах.