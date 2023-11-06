Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили региональные вопросы.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили региональные вопросы.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску в Бухаресте. Обсудили различные направления азербайджано-румынских отношений, стратегическое партнерство, а также текущие региональные вопросы. Азербайджан и Румыния удовлетворены наличием многогранного сотрудничества, и намерены его расширить", - сказал министр.