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Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили региональные вопросы.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 14:13
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили региональные вопросы.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску в Бухаресте. Обсудили различные направления азербайджано-румынских отношений, стратегическое партнерство, а также текущие региональные вопросы. Азербайджан и Румыния удовлетворены наличием многогранного сотрудничества, и намерены его расширить", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Romanian foreign ministers discuss regional affairs 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov rumıniyalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

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