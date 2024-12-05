Джейхун Байрамов обсудил региональную мирную повестку со статс-секретарем швейцарского МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте обсудил региональную мирную повестку со статс-секретарем швейцарского МИ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте обсудил региональную мирную повестку со статс-секретарем швейцарского МИД Александром Фазелем.

Как передает Report , об этом сообщается на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Кроме того, обсуждались вопросы постконфликтного регионального восстановления и мирной повестки.