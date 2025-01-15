Джейхун Байрамов обсудил приоритеты председательства в СВМДА с генсеком организации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщает Report, стороны обсудили приоритетные направления председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, текущие инициативы в рамках организации и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи была отмечена успешная практика Азербайджана в сфере многосторонней дипломатии и подчеркнуто, что концептуальный документ, представленный страной для председательства в СВМДА, охватывает широкий спектр направлений, включая укрепление доверия и сотрудничества между странами.

Байрамов подчеркнул необходимость дальнейшего усиления международной роли организации, расширения ее практической пользы для стран-участниц и обеспечения институционального развития.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что его визит в Азербайджан включает обширную программу встреч с представителями профильных ведомств для обсуждения приоритетов председательства страны и ключевых тем, представляющих интерес для организации.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.