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Джейхун Байрамов обсудил обстановку в регионе с суданским коллегой

Джейхун Байрамов обсудил обстановку в регионе с суданским коллегой 2 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Суданской Республики Али аль-Садигом Али, находящимся в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 16:20
Джейхун Байрамов обсудил обстановку в регионе с суданским коллегой

2 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Суданской Республики Али аль-Садигом Али, находящимся в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также текущая обстановка в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога и взаимных визитов в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом и сотрудничества в рамках многосторонних платформ. С удовлетворением была отмечена поддержка Суданом позиций и инициатив Азербайджана в рамках международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения.

Министр Али аль-Садиг Али поблагодарил Азербайджан за успешное председательство в Движении неприсоединения. В этой связи проведение саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 он назвал одной из важнейших инициатив среди выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства в ДН.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov sudanlı həmkarı ilə görüşüb

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