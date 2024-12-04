О нас

Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС

Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС Находящийся с визитом на Мальте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.
Внешняя политика
4 декабря 2024 г. 19:53
Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС

Находящийся с визитом на Мальте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщает Report, об этом информировало Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о политическом диалоге между Азербайджаном и Европейским Союзом, взаимоотношениях, сотрудничестве в сфере энергетической безопасности, а также о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov AK-nın vitse-prezidenti ilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşmasını müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov, Kaja Kallas mull current agenda of Azerbaijan-EU relations

Другие новости из категории

Мевлют Чавушоглу: Поддерживать справедливую борьбу Азербайджана - наш долг
ФотоМевлют Чавушоглу: Поддерживать справедливую борьбу Азербайджана - наш долг
4 декабря 2024 г. 19:42
Сахиба Гафарова встретилась с Мевлютом Чавушоглу
Сахиба Гафарова встретилась с Мевлютом Чавушоглу
4 декабря 2024 г. 17:30
Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву
4 декабря 2024 г. 15:01
Захарова: Москва изучает новые возможности взаимодействия в формате 3+3
Захарова: Москва изучает новые возможности взаимодействия в формате "3+3"
4 декабря 2024 г. 14:53
МИД РФ: Участие Армении в Римском статуте подрывает отношения Еревана с Москвой
МИД РФ: Участие Армении в Римском статуте подрывает отношения Еревана с Москвой
4 декабря 2024 г. 14:47
Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
4 декабря 2024 г. 11:41
Россия и Азербайджан намерены создать рабочую группу для сотрудничества в области экологии
Россия и Азербайджан намерены создать рабочую группу для сотрудничества в области экологии
4 декабря 2024 г. 10:57
Джейхун Байрамов отправился на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ
Джейхун Байрамов отправился на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ
4 декабря 2024 г. 10:39
Главы парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили региональное сотрудничество
ФотоГлавы парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили региональное сотрудничество
3 декабря 2024 г. 20:12
Армения в трудном положении: В ООН обсуждаются проявления ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении
ВидеоАрмения в трудном положении: В ООН обсуждаются проявления ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении
3 декабря 2024 г. 18:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi