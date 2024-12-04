Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС

Находящийся с визитом на Мальте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Находящийся с визитом на Мальте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщает Report, об этом информировало Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о политическом диалоге между Азербайджаном и Европейским Союзом, взаимоотношениях, сотрудничестве в сфере энергетической безопасности, а также о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.