Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ

21 июня 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии и действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

21 июня 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии и действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, вопросы повестки дня ОБСЕ, а также текущее состояние мирного процесса.

На встрече стороны подчеркнули важность взаимных визитов и двусторонних встреч на разных уровнях для развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи также была дана информация об усилиях Азербайджана по преодолению последствий прошлого конфликта, о его приоритетах в работе по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.