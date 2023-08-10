Джейхун Байрамов обсудил мирный процесс между Азербайджаном и Арменией с действующим председателем ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что расширение провокаций со стороны Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитано на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В частности, было отмечено, что воспрепятствование Армении установлению стабильности в регионе, провокации против Лачынского погранично-пропускного пункта, угрожающие усилиям по реинтеграции армянских жителей, показывают, что эта страна не заинтересована в мирном процессе.

Министр отметил, что выдвижение Арменией таких необоснованных претензии, как “напряженная гуманитарная ситуация в регионе”, “блокада”, а также создание препятствий для деятельности дороги “Агдам-Ханкенди”, предлагаемой азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей, демонстрирует, что вопрос носит политический, а не гуманитарный характер, как это представлено Арменией.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.