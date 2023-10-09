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Джейхун Байрамов обсудил с Мехди Сафари коммуникационные связи с Нахчываном

Джейхун Байрамов обсудил с Мехди Сафари коммуникационные связи с Нахчываном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари меры, проводимые для осуществления коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районо
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 20:54
Джейхун Байрамов обсудил с Мехди Сафари коммуникационные связи с Нахчываном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари обменялись мнениями по вопросам реализации коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как сообщает Report, на встрече с удовлетворением было отмечено повышение динамики торгово-экономических отношений, в этой связи высоко оценена деятельность Межправительственной комиссии между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о последних процессах, происходящих в регионе.

Дж.Байрамов подробно проинформировал об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных с целью прекращения политических и военных провокаций Армении и обеспечения вывода незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mehdi Səfəri ilə Naxçıvanla kommunikasiya bağlantılarını müzakirə edib

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