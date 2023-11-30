Джейхун Байрамов: ОБСЕ упустила шанс стать частью решения

"ОБСЕ упустила шанс стать частью решения".

"ОБСЕ упустила шанс стать частью решения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на заседании Совета МИД ОБСЕ.

Дипломат отметил, что ОБСЕ была единственной организацией, которой было поручено ликвидировать последствия агрессии Армении против Азербайджана: "Однако на протяжении многих лет она оказалось неэффективной в ликвидации масштабной незаконной деятельности Армении. Напротив, практика игнорирования наших легитимных призывов, терпимость к статус-кво оккупации азербайджанских земель еще больше воодушевила Армению".