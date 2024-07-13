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Джейхун Байрамов: ОБСЕ должна строить свою деятельность в соответствии с реалиями сегодняшнего дня

Джейхун Байрамов: ОБСЕ должна строить свою деятельность в соответствии с реалиями сегодняшнего дня Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и находящаяся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обсудили вопросы региональной и международной безопасности и возможности регионального сотрудничества.
Внешняя политика
13 июля 2024 г. 15:37
Джейхун Байрамов: ОБСЕ должна строить свою деятельность в соответствии с реалиями сегодняшнего дня

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и находящаяся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обсудили вопросы региональной и международной безопасности и возможности регионального сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность эффективного использования существующих возможностей для решения региональных вопросов в рамках ОБСЕ на основе норм международного права на фоне текущей региональной и международной ситуации в сфере безопасности. В этом отношении была отмечена важность того, чтобы организация строила свою деятельность в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Было отмечено, что Азербайджан является одним из самых активных членов ОБСЕ по ряду направлений.

В рамках встречи говорилось, что председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) может способствовать усилению направления климатической деятельности в повестке дня сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: ATƏT fəaliyyətini günümüzün reallıqlarına uyğun qurmalıdır

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