Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе

В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Чехию состоялся обмен мнениями за круглым столом с бывшим послом Турции в Чешской Республике Эгеменом Багышем, первым советником посольства Турции в Чешской Республике

В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Чехию состоялся обмен мнениями за круглым столом с бывшим послом Турции в Чешской Республике Эгеменом Багышем, первым советником посольства Турции в Чешской Республике Бану Маламаном, послом Азербайджана в Праге Адышем Мамедовым и другими гостями.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Чехии.

Бывший посол Эгемен Багыш передал Джейхуну Байрамову приветствия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Выступая на встрече, Э.Багыш еще раз поздравил Азербайджан с победой в Карабахе в соответствии с принципом "одна нация, два государства" и подчеркнул поддержку Азербайджана Турцией.