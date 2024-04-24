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Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе

Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Чехию состоялся обмен мнениями за круглым столом с бывшим послом Турции в Чешской Республике Эгеменом Багышем, первым советником посольства Турции в Чешской Республике
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 05:58
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе

В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Чехию состоялся обмен мнениями за круглым столом с бывшим послом Турции в Чешской Республике Эгеменом Багышем, первым советником посольства Турции в Чешской Республике Бану Маламаном, послом Азербайджана в Праге Адышем Мамедовым и другими гостями.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Чехии.

Бывший посол Эгемен Багыш передал Джейхуну Байрамову приветствия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Выступая на встрече, Э.Багыш еще раз поздравил Азербайджан с победой в Карабахе в соответствии с принципом "одна нация, два государства" и подчеркнул поддержку Азербайджана Турцией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Çexiyada bir sıra şəxslərlə fikir mübadiləsi aparıb

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