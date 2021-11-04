Джейхун Байрамов об азербайджано-иранских отношениях

"Долгие годы одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана является налаживание и развитие дружеских отношений на высоком уровне со всеми странами, в том числе с соседними государствами. В течение этих лет азербайджано-иранские отношения раз

"Долгие годы одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана является налаживание и развитие дружеских отношений на высоком уровне со всеми странами, в том числе с соседними государствами. В течение этих лет азербайджано-иранские отношения развивались именно в таком ключе. За последние годы между двумя странами было реализовано много совместных проектов".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, несколько месяцев назад в отношениях двух стран возник ряд факторов, вызывавших недовольство: "В основном это было связано с незаконным въездом автомобилей из Ирана в карабахский регион Азербайджана. Мы выразили недовольство этим иранской стороне. Однако несмотря на это, такие случаи имели место. Позднее при проведении Азербайджаном на своей территории проверки был выявлен незаконный въезд на нашу территорию двух водителей иранских компаний. Водители были задержаны, автомобили конфискованы. Впоследствии переговоры между нами были продолжены по различным направлениям, в том числе по дипломатическим каналам. Считаю, что в этом направлении достигнут положительный результат. В то же время азербайджанская сторона, предприняв гуманистический шаг, передала эти транспортные средства и водителей иранской стороне".