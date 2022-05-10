Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения являются основными сторонами мирного процесса

«Между официальным Баку и Ереваном имеются контакты в различных направлениях. В то же время существует рабочая группа по разблокированию коммуникаций».

Между официальным Баку и Ереваном есть контакты по различным направлениям, существует рабочая группа по разблокированию коммуникаций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что между министерствами обороны некоторое время назад была создана линия для непосредственных контактов: "Я также несколько раз разговаривал по телефону с министром иностранных дел Армении. Наша позиция в отношении мирного договора и в целом важных для стабильности в регионе элементов заключается в том, что основными сторонами процесса являются Азербайджан и Армения, и никто не подпишет соглашение вместо нас.

Однако я также должен отметить, что есть много международных инициатив. Азербайджан готов работать со сторонами, которые хотят внести вклад в процесс, наша позиция всегда соответствовала этому".