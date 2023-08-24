Джейхун Байрамов: Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги

Азербайджанское государство предпринимает конструктивные шаги. В последние дни на основании обращения миротворцев совершенно свободно был осуществлен переход армянских жителей через погранично-пропускной пункт "Лачын".

Азербайджанское государство предпринимает конструктивные шаги. В последние дни на основании обращения миротворцев совершенно свободно был осуществлен переход армянских жителей через погранично-пропускной пункт "Лачын".

Как сообщает Report, об этом 24 августа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что проинформировал коллегу о процессах, происходящих вокруг дороги Лачын-Ханкенди: "Я сообщил о случаях незаконного использования Лачынской дороги Арменией. Азербайджан установил погранично-пропускной пункт, чтобы предотвратить это. Армения, которая не смогла переварить это, прибегла к провокациям".

Глава МИД Азербайджана сказал, что целенаправленная блокировка дорог неприемлема: "Это не соответствует международным нормам. Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги".