О нас

Джейхун Байрамов: Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги 

Джейхун Байрамов: Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги  Азербайджанское государство предпринимает конструктивные шаги. В последние дни на основании обращения миротворцев совершенно свободно был осуществлен переход армянских жителей через погранично-пропускной пункт "Лачын".
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 18:11
Джейхун Байрамов: Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги 

Азербайджанское государство предпринимает конструктивные шаги. В последние дни на основании обращения миротворцев совершенно свободно был осуществлен переход армянских жителей через погранично-пропускной пункт "Лачын".

Как сообщает Report, об этом 24 августа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что проинформировал коллегу о процессах, происходящих вокруг дороги Лачын-Ханкенди: "Я сообщил о случаях незаконного использования Лачынской дороги Арменией. Азербайджан установил погранично-пропускной пункт, чтобы предотвратить это. Армения, которая не смогла переварить это, прибегла к провокациям".

Глава МИД Азербайджана сказал, что целенаправленная блокировка дорог неприемлема: "Это не соответствует международным нормам. Неверно политизировать вопрос Лачынской дороги".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Qarabağın erməni sakinlərinin keçidi tam sərbəst şəkildə təmin olunur"

Самое важное

Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
24 августа 2023 г. 12:45
Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
23 августа 2023 г. 21:10
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
23 августа 2023 г. 18:18
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
23 августа 2023 г. 18:15
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
ФотоВ Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
23 августа 2023 г. 18:01
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
ФотоНаходящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
23 августа 2023 г. 11:15
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
23 августа 2023 г. 09:49
Был дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
ФотоБыл дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 22:42
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
22 августа 2023 г. 21:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi