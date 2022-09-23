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Джейхун Байрамов: Несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по обеспечению мира

Джейхун Байрамов: Несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по обеспечению мира "Несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного соглашения, делимитацию границ
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 20:57
Джейхун Байрамов: Несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит усилия по обеспечению мира

"Несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного соглашения, делимитацию границ, открытие коммуникаций и другие вопросы".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе встречи в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с председателем 77-й сессии, представителем Венгрии Чаба Короши.

Глава МИД Азербайджана проинформировал председателя Генассамблеи о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных работах на освобожденных территориях, о минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ч.Короши сказал, что усилия Азербайджана по установлению в регионе продолжительного мира и проводимые восстановительные работы в постконфликтный период заслуживают похвалы. Он отметил о необходимости совместных действий по разминированию территорий Азербайджана с учетом широких возможностей ООН в этой сфере.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan to continue peace-building efforts despite Armenia's provocations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistanın təxribatlarına baxmayaraq Azərbaycan sülh səylərini davam etdirəcək"

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