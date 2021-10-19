Джейхун Байрамов назвал условия нормализации азербайджано-армянских отношений

"Одним из приоритетов для Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение наших граждан на исконные земли. Азербайджан предпринимает планомерные шаги в этом направлении".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.
По его словам, Азербайджан поддерживает нормализацию отношений с Арменией: "Для этого необходимо выполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении. Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства и будет делать это и впредь".