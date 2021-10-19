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Джейхун Байрамов назвал условия нормализации азербайджано-армянских отношений

Джейхун Байрамов назвал условия нормализации азербайджано-армянских отношений "Одним из приоритетов для Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение наших граждан на исконные земли. Азербайджан предпринимает планомерные шаги в этом направлении".
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 13:52
Джейхун Байрамов назвал условия нормализации азербайджано-армянских отношений
Джейхун Байрамов
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"Одним из приоритетов для Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение наших граждан на исконные земли. Азербайджан предпринимает планомерные шаги в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

По его словам, Азербайджан поддерживает нормализацию отношений с Арменией: "Для этого необходимо выполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении. Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства и будет делать это и впредь".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov reveals conditions for normalization of Azerbaijani-Armenian relations
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının şərtini açıqlayıb

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