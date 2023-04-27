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Джейхун Байрамов: Наши взаимные инвестиции с Францией достигли миллиардов

Джейхун Байрамов: Наши взаимные инвестиции с Францией достигли миллиардов Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Францией достигли нескольких миллиардов.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 13:50
Джейхун Байрамов: Наши взаимные инвестиции с Францией достигли миллиардов

Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Францией достигли нескольких миллиардов.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместного брифинга с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

"В рамках нашей встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные вопросы", - сообщил Дж. Байрамов.

В прошлом году исполнилось 30 лет дипотношений между двумя странами, за это время отношения развивались очень динамично, причем в самых разных сферах, отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана, добавив, что сюда относятся совместные энергопроекты, космическая сфера, гуманитарные, социальные и другие области сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Fransa ilə qarşılıqlı investisiyaların həcmi bir neçə milyard dollara çatıb”

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