Джейхун Байрамов: Наши взаимные инвестиции с Францией достигли миллиардов

Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Францией достигли нескольких миллиардов.

Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Францией достигли нескольких миллиардов.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместного брифинга с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

"В рамках нашей встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные вопросы", - сообщил Дж. Байрамов.

В прошлом году исполнилось 30 лет дипотношений между двумя странами, за это время отношения развивались очень динамично, причем в самых разных сферах, отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана, добавив, что сюда относятся совместные энергопроекты, космическая сфера, гуманитарные, социальные и другие области сотрудничества.