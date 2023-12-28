Джейхун Байрамов: Отношения с ЕС должны строиться на равноправной основе

Планы и ожидания Азербайджана в отношениях с Европейским Союзом направлены на равноправное развитие.

Планы и ожидания Азербайджана в отношениях с Европейским Союзом направлены на равноправное развитие.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Азербайджан рассматривает ЕС как дополнительную платформу развития: "Наши планы и ожидания в отношениях с ЕС направлены на равноправное развитие. Мы хотим обсудить вопросы и определить, что мы можем дать друг другу. Мы видим, что ЕС на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в Азербайджан. Мы своевременно выполнили все свои обязательства перед ЕС. Переговоры по новому соглашению будут идти до тех пор, пока оно не станет полностью выгодным для Азербайджана. У нас есть легитимные ожидания".