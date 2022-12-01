Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ

Направление "миссии по оценке потребностей" в Армению без консенсуса является явным нарушением мандатов, принятых коллективной волей всех государств-участников.

Направление "миссии по оценке потребностей" в Армению без консенсуса является явным нарушением мандатов, принятых коллективной волей всех государств-участников.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр сказал, что Азербайджан призывает организацию исправить грубое нарушение своего мандата.

"С окончанием 30-летнего вооруженного конфликта с Арменией Азербайджан в настоящее время приступил к устранению его негативных последствий. Создание условий для безопасного и достойного возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома и обеспечение мирной жизни в постконфликтные районы являются абсолютным приоритетом для правительства Азербайджана. Азербайджан свободен от оккупации. Недавно первая группа семей вернулась в село Агалы, которое было восстановлено на основе концепции "умного села" Зангиланского района", отметил Дж.Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих на постконфликтных территориях граждан армянского происхождения в свое политическое, экономическое и социальное пространство.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Азербайджан гарантирует, что эти армяне будут иметь те же права и свободы, что и все граждане.

"Конституция Азербайджанской Республики в этом смысле обеспечивает прочную правовую основу. Диалог и связи, которые были усилены в последние месяцы между официальными лицами правительства Азербайджана и местными этническими армянами, должны поддерживаться и быть стабильными", - подчеркнул министр.

Дж.Байрамов отметил, что загрязнение освобожденных территорий минами, которые в больших масштабах закопаны Арменией, является главным препятствием по восстановлению территорий, возвращению беженцев и вынужденных переселенцев.

"После подписания трехстороннего заявления в 2020 году жертвами мин стали 268 человек. Погибли 45 человек, из них 35 мирных жителей. Неспособность Армении предоставить Азербайджану полные и точные минные карты всех освобожденных территорий приводит к новым смертельным случаям и травмам. Около 55% всех инцидентов с минами происходят в районах, где Армения не делится какой-либо информацией о своих минных полях. Напротив, Армения продолжает самопроизвольное захоронение мин на территории Азербайджана. Недавно на территории Азербайджана было обнаружено 350 мин. Все они были произведены в Армении в 2021 году. Всего на суверенной территории Азербайджана было обнаружено более 2,7 тыс. мин, произведенных в Армении в 2021 году. Эти мины транспортировались по Лачинскому коридору. Это просто открытая эксплуатация коридора, предназначенного для гуманитарных целей", - сказал министр.