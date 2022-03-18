Джейхун Байрамов направил письмо главе МИД Южной Кореи

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Корея Чунг Ый-Ёном.

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Корея Чунг Ый-Ёном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем письме министр Джейхун Байрамов отметил, что установление дипломатических отношений между двумя странами позволило заложить основу двусторонних отношений, успешно развивающихся в годы независимости. Напомнив, что в настоящее время между двумя странами расширяется сотрудничество в политической, экономической, культурной, а также гуманитарной сферах, министр отметил успешное сотрудничество, в том числе и в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов отметил, что многие корейские компании участвуют в различных сферах экономики Азербайджана, в том числе в инфраструктурных и строительных проектах, и подчеркнул, что приглашение ряда корейских компаний к участию в процессе восстановления и строительства на освобожденных территориях после 44-дневной Отечественной войны является проявлением взаимного доверия и понимания между нашими странами.

Министр Чунг Ый-Ён в своем письме отметил, что двусторонние отношения, построенные за последние 30 лет на принципах взаимопонимания и глубокого уважения между нашими странами, устойчиво развиваются во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную. Министр выразил надежду, что и впредь с Азербайджаном будет развиваться партнерство, диверсифицироваться связи между двумя странами.

Министры выразили искренние поздравления и пожелали двум дружественным народам мира, спокойствия и благополучия.