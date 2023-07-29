О нас

Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН

Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 13:36
Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

В письме говорится, что Азербайджан при содействии МККК обеспечивает свободный переход жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачын" и в среднем через контрольно-пропускной пункт ежедневно проходят от 25 до 30 человек.

Далее в письме отмечается, что параллельно Азербайджан предложил использовать маршрут Агдам-Ханкенди для обеспечения гуманитарных потребностей армян, живущих в Карабахском экономическом районе, и выразил готовность предоставить для этого все необходимые условия.

В письме отмечается, что армянская сторона продолжает отказываться от помощи Азербайджана. Это свидетельствует о том, что нынешние манипуляции с гуманитарной ситуацией являются политической игрой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi