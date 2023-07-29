Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

В письме говорится, что Азербайджан при содействии МККК обеспечивает свободный переход жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачын" и в среднем через контрольно-пропускной пункт ежедневно проходят от 25 до 30 человек.

Далее в письме отмечается, что параллельно Азербайджан предложил использовать маршрут Агдам-Ханкенди для обеспечения гуманитарных потребностей армян, живущих в Карабахском экономическом районе, и выразил готовность предоставить для этого все необходимые условия.

В письме отмечается, что армянская сторона продолжает отказываться от помощи Азербайджана. Это свидетельствует о том, что нынешние манипуляции с гуманитарной ситуацией являются политической игрой.