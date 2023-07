Джейхун Байрамов направил письмо генсеку ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

В письме говорится, что Азербайджан при содействии МККК обеспечивает свободный переход жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачын" и в среднем через контрольно-пропускной пункт ежедневно проходят от 25 до 30 человек.

Далее в письме отмечается, что параллельно Азербайджан предложил использовать маршрут Агдам-Ханкенди для обеспечения гуманитарных потребностей армян, живущих в Карабахском экономическом районе, и выразил готовность предоставить для этого все необходимые условия.

В письме отмечается, что армянская сторона продолжает отказываться от помощи Азербайджана. Это свидетельствует о том, что нынешние манипуляции с гуманитарной ситуацией являются политической игрой.