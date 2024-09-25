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Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Совета Европы обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Совета Европы обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 02:04
Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Совета Европы обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Об этом Report сообщили в азербайджанском дипведомстве.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию Азербайджана по многим вопросам в рамках деятельности Совета Европы.

Кроме того, была выражена обеспокоенность предвзятым отношением Парламентской ассамблеи Совета Европы к Азербайджану, что наносит значительный ущерб имиджу и репутации Совета Европы в целом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Avropa Şurasının Baş katibinə Azərbaycanın narahatlığını çatdırıb

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