Джейхун Байрамов на встрече с генсеком Совета Европы обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Об этом Report сообщили в азербайджанском дипведомстве.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию Азербайджана по многим вопросам в рамках деятельности Совета Европы.

Кроме того, была выражена обеспокоенность предвзятым отношением Парламентской ассамблеи Совета Европы к Азербайджану, что наносит значительный ущерб имиджу и репутации Совета Европы в целом.