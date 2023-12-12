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Глава МИД Азербайджана: Мы ждем от Армении взаимной искренней самоотверженности

Глава МИД Азербайджана: Мы ждем от Армении взаимной искренней самоотверженности "Я еще раз призываю все заинтересованные стороны не навредить нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы все вместе, опираясь на европейский опыт, должны стремиться превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в зону сотрудничества".
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 02:39
Глава МИД Азербайджана: Мы ждем от Армении взаимной искренней самоотверженности

Я еще раз призываю все заинтересованные стороны не подрывать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы все вместе, опираясь на европейский опыт, должны стремиться превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в площадку сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

"Мы вновь повторяем сделанное Армении предложение о равном и справедливом мире, и призываем к работе на двусторонней основе или при посредничестве какой-либо беспристрастной и нейтральной третьей стороны. Мы ждем от Армении взаимной искренней самоотверженности. Пользы мира и добрососедских отношений не должны приноситься в жертву каким-то недальновидным геополитическим манипуляциям.

Сосредотачиваясь на общих интересах, решимости, взаимном уважении и выгодах, мы можем построить более процветающий, стабильный и скоординированный регион Восточного партнерства", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistandan qarşılıqlı səmimi fədakarlıq gözləyirik”

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