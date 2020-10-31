Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию

Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию

"В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал мини

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"В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления".



Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.



"Мы солидарны, всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию",- написал Дж.Байрамов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram