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Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию

Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию "В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал мини
Внешняя политика
31 октября 2020 г. 12:16
Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию

"В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы солидарны, всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию",- написал Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlu ilə danışdı: "Dəstəyimiz, dualarımız sizinlədir, qardaş Türkiyə!"

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