Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию

"В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления".
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Мы солидарны, всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию",- написал Дж.Байрамов.
Джейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую ТурциюДжейхун Байрамов: Мы всецело поддерживаем и молимся за братскую Турцию "В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления". Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке написал мини
Внешняя политика
31 октября 2020 г. 12:16
https://static.report.az/photo/af3097e6-5bed-31ee-9416-e78bf1955ecf.jpg
"В телефонном разговоре с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал раненым исцеления".
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlu ilə danışdı: "Dəstəyimiz, dualarımız sizinlədir, qardaş Türkiyə!"